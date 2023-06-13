Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде почетное наименование "гвардейская"

Глава государства отметил "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 165-й артиллерийской бригаде, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 165-й артиллерийской бригаде почетное наименование "гвардейская", - говорится в документе.

165-я артиллерийская Пражская Краснознаменная, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада была сформирована в 1944 году. В настоящее время дислоцируется в Белогорске Амурской области. На вооружении стоят реактивные системы залпового огня "Ураган", 152 мм гаубицы "Мста-Б", противотанковые комплексы "Штурм-С".