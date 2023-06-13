Путин присвоил 59-й артиллерийской бригаде почетное наименование "гвардейская"

Президент России отметил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество ее личного состава в боевых действиях

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 59-й Сивашской краснозаменной бригаде управления, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 59-й бригаде управления почетное наименование "гвардейская", - говорится в документе.

59-я Сивашская краснознаменная бригада управления связи дислоцируется в городе Верхняя Пышма Свердловской области. В задачи подразделения входит управление системами и средствами телеграфно-телефонной, спутниковой и тропосферной связи, а также IT-технологиями.