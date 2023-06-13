Бойцов из Чечни привлекут к предотвращению диверсий ВСУ в Белгородской области

Глава республики Рамзан Кадыров уточнил, что в этой работе будут задействованы бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России

ТАСС, 13 июня. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России будут задействованы для предотвращения диверсионных вылазок со стороны ВСУ в приграничных районах Белгородской области.

"По моему поручению дорогой брат, депутат Государственной думы, Герой России Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и с руководством областного управления Росгвардии. На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, власти двух регионов уже выработали наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят усилить безопасность на приграничных территориях.

"Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона "Запад-Ахмат" поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий. Я благодарю Адама Султановича [Делимханова], Вячеслава Владимировича [Гладкова], представителей Минобороны и Росгвардии за качественную совместную работу по защите жителей приграничных районов Белгородской области от преступных посягательств со стороны украинской хунты", - добавил глава Чечни.