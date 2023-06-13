По словам президента, исходить в этом вопросе необходимо будет из развития ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин заявил, что закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных, исходить в этом вопросе необходимо будет из развития ситуации в зоне СВО.

"Я сейчас оттолкнусь от закона, закон не предусматривает конкретный срок. Исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идет сама специальная военная операция", - сказал Путин на встрече с военкорами, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент отметил, что сроки возвращения домой мобилизованных также будут определены в зависимости от ситуации. "Конечно, когда-то надо постепенно людей будет возвращать домой, и такой вопрос, безусловно, в министерстве обороны обсуждается, он стоит. Это будет зависит от того, <…> нужны ли какие-то мобилизации и так далее", - уточнил Путин.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа с контрактниками, ситуация меняется к лучшему. По его мнению, необходимо вести набор целевым образом.

По его словам, большинство мобилизованных возвращаются после отпусков, исключения связаны с уважительными причинами.

"Мы приняли решение о регулярных отпусках. Кто-то сомневался по поводу того, будут ли возвращаться. Практически все возвращаются, за очень небольшим исключением, и то, как правило, связано с тем, что человек заболел, какие-то неожиданные семейные обстоятельства, но в целом, 99% возвращаются", - сказал Путин.