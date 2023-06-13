Путин заявил, что срочников в зону проведения СВО по-прежнему не направляют

По словам президента, такой необходимости сейчас нет

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Военнослужащих по призыву в зону проведения спецоперации не направляют, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Теперь срочники. Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции - а она проходит по Новороссии и Донбассу - как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоят дела. Хотя, конечно, сегодня уже это - территория Российской Федерации. Но, тем не менее, специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону, нет", - сказал он.

Путин также отметил, что солдаты срочной службы по-прежнему присутствуют на приграничных территориях страны, и в случае угрозы должны будут выполнять свой долг перед Родиной. "Конечно, они там будут так же, как на других территориях Российской Федерации находиться. Непосредственно в зону боевых действий, зону СВО направлять их министерство обороны не планирует. И необходимости такой нет", - подчеркнул он.

Глава государства также упомянул о своем разговоре с командиром батальона по фамилии Никитин, который воевал на Белгородском направлении. По словам президента, в его подразделении служили только призывники. "Я говорю: как себя ребята вели? "Блестяще. Никто не дрогнул. Вообще никто не дрогнул", - пересказал разговор президент.