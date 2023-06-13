Путин заявил о нехватке бесплотников

Президент РФ при этом отметил, что российские военные очень эффективно используют БПЛА

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия до сих пор нуждается в большем количестве беспилотников, но имеющиеся она использует эффективнее, чем противник, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

Он обратил внимание, что еще около восьми лет назад страна начала перевооружение армии, был сделан "солидный задел". "Конечно, в ходе специальной военной операции стало понятно, что многих вещей не хватает. Это высокоточные боеприпасы, средства связи, БПЛА. Да, и летательные аппараты эти - беспилотники. Они у нас есть. Нам, к сожалению, их не хватает количественно", - констатировал президент РФ.

Российский лидер сообщил, что при попытках атак Вооруженных сил Украины уже уничтожено несколько украинских танков - в том числе и беспилотниками-камикадзе. По его словам, российские военные очень эффективно используют БПЛА. "Наверное, гораздо эффективнее, чем те средства, которые есть у противника, - добавил он. - Но их не хватает. И "Орланов" не хватает (многофункциональный беспилотный комплекс - прим. ТАСС). И качество этих "Орланов" нужно повышать. Хотя они свою задачу выполняют".

Как рассказал Путин, бойцы с линии фронта докладывают ему, что требуются в том числе "средства контрбатарейной борьбы - и побольше, и поменьше размером, поэффективнее". "Хотя вот эти здоровые наши - они достаточно эффективны. Но их мало и с ними сложнее работать", - заметил он.