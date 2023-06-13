13 июня, 14:43,
обновлено 13 июня, 15:34

Путин назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком в мире

© ТАСС/ Ruptly

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Боевые действия подтвердили, что Т-90М "Прорыв" - лучший танк в мире, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Средства противотанковой борьбы нужны современные. Да и танки нужны современные. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" - лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит - все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше", - указал глава государства.

Он пересказал слова одного из бойцов о том, как такой танк попал на фугасную мину. "Просто, видимо, подлетел. Человек получил ранения, но не от боевого снаряда, а просто сильно ударился. Танк в рабочем состоянии остался", - обрисовал ситуацию президент.

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и мер по повышению живучести. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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