Путин заявил о необходимости тиражировать лучшие практики реабилитации для участников СВО

По словам президента России, их необходимо рекомендовать в других регионах

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно тиражировать лучшие региональные практики по реабилитации для участников спецоперации. По его словам, работу можно организовать через полпредов президента.

"Я вот сейчас, о чем подумал: о том, что надо брать эти наилучшие практики [медицинской и социальной реабилитации для участников СВО] и рекомендовать их в других регионах", - сказал Путин на встрече с военкорами. По его словам, "здесь нельзя заставить, да и необходимости нет". "Я просто уверен, что руководители регионов, губернаторы, если что-то не делают так, как у соседей, не потому, что не хотят, а потому, что не знают, нет такой информации. Ее нужно тиражировать", - добавил президент, заверив, что, получив позитивные примеры, власти "сделают это через администрацию, через полпредов". "Мы это будем внедрять по всей стране", - заверил глава государства.