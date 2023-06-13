13 июня, 20:00

Представители сухопутных войск ВС РФ и ОАЭ обсудили в Москве двустороннее сотрудничество

Как сообщили в Минобороны России, в ходе встречи достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Делегации вооруженных сил РФ и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обсудили в Москве вопросы двустороннего военного сотрудничества и взаимодействия. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Военная делегация Сухопутных войск Объединенных Арабских Эмиратов во главе с командующим Сухопутными войсками генерал-майором Саидом Аль Шеххи прибыла в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях. 

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