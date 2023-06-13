Путин подтвердил, что бойцы добровольческих объединений должны заключить контракты с МО РФ

Только так можно обеспечить получение ими социальных гарантий, заявил президент

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил, что бойцы добровольческих объединений должны заключить контракты с Минобороны РФ. Только так можно обеспечить получение ими социальных гарантий, заявил президент на встрече с военными корреспондентами.

"Насколько я знаю, министерство обороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции. Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что если нет контракта с государством, если нет контракта с министерством обороны, то не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства, нужно это сделать, и сделать как можно быстрее", - сказал Путин, отвечая на вопрос о бойцах частных военных компаний.