13 июня, 15:23,
обновлено 13 июня, 15:41
Военная операция на Украине

Путин подтвердил, что бойцы добровольческих объединений должны заключить контракты с МО РФ

© ТАСС/ Ruptly

Только так можно обеспечить получение ими социальных гарантий, заявил президент

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил, что бойцы добровольческих объединений должны заключить контракты с Минобороны РФ. Только так можно обеспечить получение ими социальных гарантий, заявил президент на встрече с военными корреспондентами.

"Насколько я знаю, министерство обороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции. Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что если нет контракта с государством, если нет контракта с министерством обороны, то не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства, нужно это сделать, и сделать как можно быстрее", - сказал Путин, отвечая на вопрос о бойцах частных военных компаний. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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