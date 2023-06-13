13 июня, 15:28
Военная операция на Украине

Путин: РФ будет принимать решения о дальнейших шагах в ходе СВО, исходя из ситуации

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Дальнейшие шаги России в ходе проведения специальной военной операции будут зависеть от ситуации, которая сложится на момент окончания так называемого украинского контрнаступления. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Я это могу сказать только с глазу на глаз, - сказал глава государства, отвечая на вопрос о планах российских сил. - А вообще все будет зависеть от потенциала, который сложится на момент окончания этого так называемого контрнаступления, вот это ключевой вопрос". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация