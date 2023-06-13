Путин: РФ будет принимать решения о дальнейших шагах в ходе СВО, исходя из ситуации

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Дальнейшие шаги России в ходе проведения специальной военной операции будут зависеть от ситуации, которая сложится на момент окончания так называемого украинского контрнаступления. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Я это могу сказать только с глазу на глаз, - сказал глава государства, отвечая на вопрос о планах российских сил. - А вообще все будет зависеть от потенциала, который сложится на момент окончания этого так называемого контрнаступления, вот это ключевой вопрос".