13 июня, 15:29,
обновлено 13 июня, 15:42
Военная операция на Украине

Путин: РФ оставляет за собой право ответного применения боеприпасов с обедненным ураном

Глава государства добавил, что у России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока они не применяются

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия может применить боеприпасы с обедненным ураном в ответ на использование их противником. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с военкорами.

"На упреждение [отвечать] нет необходимости. Но таких боеприпасов у нас много, с обедненным ураном, и если они [Вооруженные силы Украины] будут их применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы", - заявил Путин.

Глава государства добавил, что у России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока они не применяются. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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