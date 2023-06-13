Путин: РФ оставляет за собой право ответного применения боеприпасов с обедненным ураном

Глава государства добавил, что у России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока они не применяются

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия может применить боеприпасы с обедненным ураном в ответ на использование их противником. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с военкорами.

"На упреждение [отвечать] нет необходимости. Но таких боеприпасов у нас много, с обедненным ураном, и если они [Вооруженные силы Украины] будут их применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы", - заявил Путин.

Глава государства добавил, что у России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока они не применяются.