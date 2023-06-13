13 июня, 18:38

Картаполов: в "санитарной зоне" на Украине должны отсутствовать дальнобойные вооружения

Глава комитета Госдумы по обороне не стал строить предположения о глубине "санитарной зоны" и средствах, за счет которых она может быть создана

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "Санитарная зона" на Украине предполагает отсутствие в ней вооружений, из которых можно обстрелять российскую территорию. Такое пояснение ТАСС во вторник дал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины.

"Санитарная зона" - это такая демилитаризованная зона, в которой будут отсутствовать средства поражения, достигающие той территории, которую мы считаем своей", - сказал Картаполов, не став строить предположений о ее глубине и средствах, за счет которых она может быть создана. По его словам, "должны сформировать концепцию и доложить президенту те, кто за это отвечает, Генштаб". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКартаполов, Андрей Валериевич
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