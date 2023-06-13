Картаполов: в "санитарной зоне" на Украине должны отсутствовать дальнобойные вооружения

Глава комитета Госдумы по обороне не стал строить предположения о глубине "санитарной зоны" и средствах, за счет которых она может быть создана

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "Санитарная зона" на Украине предполагает отсутствие в ней вооружений, из которых можно обстрелять российскую территорию. Такое пояснение ТАСС во вторник дал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины.

"Санитарная зона" - это такая демилитаризованная зона, в которой будут отсутствовать средства поражения, достигающие той территории, которую мы считаем своей", - сказал Картаполов, не став строить предположений о ее глубине и средствах, за счет которых она может быть создана. По его словам, "должны сформировать концепцию и доложить президенту те, кто за это отвечает, Генштаб".