Контрнаступление ВСУ, "санитарная зона" на Украине и цели СВО. Что Путин говорил военкорам

Россия не испытывает необходимости в проведении дополнительной мобилизации, нет нужды и объявлять на всей территории страны военное положение, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

По его словам, Москва может создать на Украине "санитарную зону" в случае продолжения обстрелов приграничных территорий, а ее цели, хотя и корректируются "в соответствии с текущей ситуацией", принципиально не изменились. Говоря об украинском контрнаступлении, президент отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) до сих пор не добились успехов ни на одном участке и несут большие потери.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О контрнаступлении ВСУ

Начавшееся 4 июня масштабное контрнаступление Киева продолжается, но безуспешно: "Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери".

ВСУ теряют в 10 раз больше, чем российские силы, и "структура потерь неблагоприятная": "Обычно безвозвратных потерь процентов 25, максимум 30. У них почти 50 на 50".

Киев уже потерял более 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа, "это примерно 25%, может быть, 30% от объема той техники, которая была поставлена [Украине] из-за рубежа". Россия потеряла 54 танка, но часть из них подлежит восстановлению и ремонту.

О мобилизованных и контрактниках

Россия не нуждается в новой волне мобилизации: "Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день".

Мобилизованных "когда-то надо постепенно <...> будет возвращать домой", но конкретных сроков закон не предусматривает: "Исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идет сама специальная военная операция".

С января в России набрали более 150 тыс. контрактников, "а вместе с добровольцами - 156 тыс. человек". Только за прошедшую неделю контракты подписали 9,5 тыс. человек.

Бойцы добровольческих отрядов должны подписать контракты с Минобороны: "Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии". При этом необходимы и изменения в законодательстве, чтобы привести все "в соответствие со здравым смыслом".

О срочниках

Солдат-срочников не будут направлять в зону специальной военной операции, в том числе в новые регионы России, "необходимости, как докладывает министерство обороны, направлять их в эту зону нет". При этом срочники по-прежнему будут находиться на приграничных территориях.

О разрушении Каховской ГЭС

Россия не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС из-за тяжелых последствий для своих территорий: "Кто виновен - понятно. Украинская сторона стремилась к этому".

Москва не фиксировала "больших взрывов" перед разрушением плотины, но Киев до этого многократно атаковал ГЭС: "Может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным, и пошло разрушение".

Наводнение, "к сожалению, <...> сорвало их (украинское - прим. ТАСС) контрнаступление на этом направлении", хотя "лучше бы они там наступали": "Для них было бы совсем плохо там наступать".

О военном положении и приграничных регионах

"В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам".

Атаки Киева на приграничные территории связаны с попыткой отвлечь российские силы с других направлений. В ответ Москва будет укреплять границу, и "эта задача тоже будет решена".

Если обстрелы со стороны Украины продолжатся, РФ должна будет рассмотреть вопрос создания на украинской территории "какой-то санитарной зоны", чтобы из-за ее пределов "невозможно было бы доставать" российские регионы.

Российские власти будут "помогать точечно, по каждой семье, по каждому домостроению", пострадавшему от украинских обстрелов: "Средства будут поступать и уже поступают из резервного фонда правительства".

О возможности переговоров с Киевом

Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. В Стамбуле весной 2022 года представители Москвы и Киева парафировали проект соглашения, но украинцы "просто выбросили его потом, и все".

Если страны Запада действительно хотят завершения конфликта, им достаточно прекратить поставлять Киеву оружие: "Украинцы сами ничего не производят, на завтра они захотят вести переговоры. Уже не формально, а по существу".

О снарядах с обедненным ураном

Россия оставляет за собой право применять снаряды с обедненным снарядом в ответ на их использование ВСУ: "Таких боеприпасов у нас много, <...> и если они будут их применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы".

"Ничего хорошего здесь нет, но если потребуется, мы в состоянии это сделать. У нас нет необходимости это делать".

О ветеранах в руководстве спецслужб

Ветеранов специальной военной операции следует "двигать" в иерархии Вооруженных сил РФ, "но не только": "Их можно "двигать" и в правоохранительные органы, в специальные службы".

О развитии "оборонки"

Оборонное производство в России за год выросло в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям - в 10. Сейчас "десятки, сотни частных предприятий, которые никогда никакого отношения не имели к военно-промышленному комплексу, включились в эту работу".

В ходе специальной военной операции выяснилось, что "многих вещей не хватает" - высокоточных боеприпасов, средств связи, беспилотных летательных аппаратов. Но если бы не операция, руководство страны "никогда, наверное, и не поняло, как нужно донастроить <...> оборонную промышленность", чтобы российская армия "была самой лучшей в мире".

О зерновой сделке

Россия "думает над выходом из зерновой сделки", поскольку ее "в очередной раз обманули": хотя Москве обещали снять препятствия для ее экспорта, "ничего не сделано для либерализации условий поставок". При этом для Киева экспорт продовольствия сейчас - основной источник валютных поступлений.

Москва участвует в зерновой сделке ради дружественных стран Африки и Латинской Америки и готова бесплатно поставить им тот объем зерна, который они получали с помощью этого соглашения.

О целях СВО