Эксперты: для создания "санзоны" надо отодвинуть боевые системы Украины минимум на 300 км

Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что для этого придется почти полностью освободить Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Создание "санитарной зоны" на Украине, которая позволит исключить обстрелы российских территорий, потребует отодвинуть боевые системы Киева минимум на 300 км, на всю дальность действия имеющегося в распоряжении противника и перспективного оружия. Такое мнение выразили в беседе с ТАСС военные эксперты.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины.

"Создание "санитарной зоны" означает, что российским войскам потребуется отодвинуть от границ РФ боевые системы Украины как минимум на 300 км - на дальность действия ракет американской системы HIMARS. Для этого нам придется почти полностью освободить Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области, чтобы прекратить обстрелы освобожденных от ВСУ районов Запорожской и Херсонской областей", - сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что "санитарная зона" должна идти от нынешней конфигурации российских границ с учетом новых регионов вглубь территории Украины на всю дальность использования высокоточного оружия, как имеющегося, так и перспективного, которое Украина может получить от стран НАТО.

"Идеальный вариант - граница по Днепру до, соответственно, Николаевской области под контролем России. <...> Но это перспектива. Разумеется, это экспертная оценка. А сейчас в ходе спецоперации задача стоит выйти на установленные Конституцией границы России, а дальше, если со стороны Украины будут продолжаться обстрелы, уже реализовывать сегодняшнее предложение президента", - сказал собеседник ТАСС.