В Забайкалье готовы платить за подбитую в ходе СВО технику после получения подтверждения

Губернатор Александр Осипов при этом уточнил, что пока ни одного заявления не поступало

ТАСС, 13 июня. Правительство Забайкальского края готово перечислять военнослужащим из региона выплаты, предусмотренные за захват или уничтожение танков производства стран НАТО при участии в специальной военной операции (СВО), однако для этого от бойцов должны поступить соответствующие заявления. Об этом заявил ТАСС губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами назвал неожиданным для него утверждение, что российским военным не выплачивают 100 тыс. за подбитый танк и 300 тыс. рублей за самолет Вооруженных сил Украины, и обещал с этим разобраться.

"Мы эти выплаты назначили, выплачивать их готовы. С [воинскими] частями, расположенными в Забайкалье, у нас договоренность, что любой документ от них, свидетельствующий об основании для выплат военнослужащему, мы принимаем, выплачивать готовы и будем. Вопрос в том, как только наши бойцы, части Забайкальского края, заявят о таких достижениях", - сказал Осипов.

Глава региона уточнил, что пока ни одного заявления не поступало.

Забайкальский край в конце января стал одним из первых регионов, который принял постановление о выплатах за сбитую или захваченную технику в ходе СВО. Согласно документу, за участие в захвате танка Leopard предусмотрено от 500 тыс. до 3 млн рублей, за уничтожение - от 150 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, постановление предусматривает выплаты за захват или уничтожение танка M1 Abrams и "иных основных боевых танков, произведенных в странах НАТО". Захват предполагает награду от 300 тыс. до 1,5 млн рублей (не более 10 получателей на единицу техники), а уничтожение - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (не более пяти получателей). На выплаты при этом могут рассчитывать жители, которые зарегистрированы в Забайкалье или проходят службу в составе воинских частей, дислоцирующихся на территории края или отдельно созданных для участия в СВО.