В Забайкалье готовы платить за подбитую в ходе СВО технику после получения подтверждения

ТАСС, 13 июня. Правительство Забайкальского края готово перечислять военнослужащим из региона выплаты, предусмотренные за захват или уничтожение танков производства стран НАТО при участии в специальной военной операции (СВО), однако для этого от бойцов должны поступить соответствующие заявления. Об этом заявил ТАСС губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами назвал неожиданным для него утверждение, что российским военным не выплачивают 100 тыс. за подбитый танк и 300 тыс. рублей за самолет Вооруженных сил Украины, и обещал с этим разобраться.
"Мы эти выплаты назначили, выплачивать их готовы. С [воинскими] частями, расположенными в Забайкалье, у нас договоренность, что любой документ от них, свидетельствующий об основании для выплат военнослужащему, мы принимаем, выплачивать готовы и будем. Вопрос в том, как только наши бойцы, части Забайкальского края, заявят о таких достижениях", - сказал Осипов.
Глава региона уточнил, что пока ни одного заявления не поступало.
Забайкальский край в конце января стал одним из первых регионов, который принял постановление о выплатах за сбитую или захваченную технику в ходе СВО. Согласно документу, за участие в захвате танка Leopard предусмотрено от 500 тыс. до 3 млн рублей, за уничтожение - от 150 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, постановление предусматривает выплаты за захват или уничтожение танка M1 Abrams и "иных основных боевых танков, произведенных в странах НАТО". Захват предполагает награду от 300 тыс. до 1,5 млн рублей (не более 10 получателей на единицу техники), а уничтожение - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (не более пяти получателей). На выплаты при этом могут рассчитывать жители, которые зарегистрированы в Забайкалье или проходят службу в составе воинских частей, дислоцирующихся на территории края или отдельно созданных для участия в СВО.