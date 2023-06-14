13 июня, 21:29
Военная операция на Украине

Рогов заявил об активизации ВСУ радиоэлектронной борьбы в Запорожской области

Украинские военные пытаются глушить связь и перехватывать управление российскими беспилотниками, отметил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"На Ореховском участке Запорожского фронта резко активизировалась РЭБ противника. Враг пытается глушить связь и перехватывать управление нашими БПЛА [беспилотными летательными аппаратами]", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ понесли большие потери при попытках атаковать на Васильевском и Ореховско-пологовском направлениях, теперь они "зализывают раны" и подтягивают резервы. Он также рассказал, что на линии соприкосновения, в районе так называемого Времевского выступа (по названию села Времевка), идут тяжелые бои. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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