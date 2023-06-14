В МО РФ сообщили об уничтожении позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

Один из военнослужащих рассказал, что ликвидируются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30 уничтожают украинские позиции артиллерии, обстреливающие населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Разведка докладывает о выявленной цели. Мы берем свое кочующее орудие, выезжаем на огневую позицию, занимаем ее и отрабатываем по этой цели. Корректировка используется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Работали сейчас по взводному опорному пункту <...>. Цель уничтожена. По второй цели работали - оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена", - рассказал один из военнослужащих, видео с которым распространило Минобороны РФ.

Как отметил артиллерист, уничтожаются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России. "Они ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты", - сказал он.

В Минобороны РФ отметили, что эти артиллерийские расчеты укомплектованы военнослужащими, в том числе призванными из запаса в рамках частичной мобилизации и прошедшими полный цикл практической подготовки и боевого слаживания на полигонах Западного военного округа и в тыловых районах проведения СВО.