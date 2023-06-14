В России создали способный работать в любую погоду дрон-тяжеловес "Ультиматум"

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что изделие можно использовать в том числе при низких температурах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал всепогодный FPV-дрон (first-person view) "Ультиматум", обладающий повышенной грузоподъемностью. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

"Ультиматум" - новейший представитель универсальной линейки FPV-дронов "Джокер". Наше изделие может работать в тяжелейших погодных условиях. На планете нет такого ветра и потока воды, которые могли бы сбить "Ультиматум", разве что дрон окажется под водопадом. Теперь наши устройства смогут работать даже в такую погоду, когда боятся летать птицы. Это очень важно, поскольку противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху, например, во время шквалистого ветра и дождя с градом", - подчеркнул Кузякин.

Методы работы с дроном позволяют использовать изделие в том числе при низких температурах. "Мы работали при температуре минус 29, и дроны выполняли свою функцию", - сказал Кузякин. Специалист также уточнил, что информация о грузоподъемности аппарата на данный момент не подлежит разглашению. "Могу сказать одно: дрон легко носит кирпич", - заявил глава ЦКБР.

По словам Кузякина, в ходе создания всепогодного FPV-дрона разработчики отталкивались исключительно от требований российских военнослужащих. "Мы общались, консультировались с военными и думали о создании аппарата повышенной защищенности. "Ультиматум" будет отправлен для боевого применения в зону спецоперации в июне, в ближайшие дни", - отметил специалист.

"Ультиматум" является универсальным дроном и способен выполнять боевые задачи в разных подразделениях. "Да, мы можем делать специализированные дроны, но предпочитаем универсальность в применении. Что касается линейки "Джокер", то, безусловно, она будет совершенствоваться и далее. ЦКБР продолжает работу над следующими версиями", - уточнил Кузякин.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами.