14 июня, 04:08
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о провале всех попыток продвижения ВСУ на запорожском направлении

© Минобороны России

Исполняющий обязанности командира артиллерийской батареи с позывным Ставрополь рассказал, что российские артиллерийские системы имеют преимущество перед западными образцами вооружения

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские войска отражают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинуться на запорожском направлении, противник несет огромные потери. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Все попытки ВСУ продвинуться на запорожском направлении оборачиваются против них самих. Залпы снарядов гонят боевиков назад - в окопы, ВСУ несут огромные потери. Но все равно раз за разом решаются на бессмысленный штурм. Подойти ближе, чем на пушечный выстрел, им не дают наши бойцы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны РФ 14 июня опубликовало кадры работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" Восточного военного округа (ВВО), уничтожающих боевую технику и замаскированные позиции ВСУ на Времевском выступе.

Исполняющий обязанности командира артиллерийской батареи с позывным Ставрополь рассказал, что на этом участке линии соприкосновения ВСУ ведут бой предпочтительно западным вооружением. "Западное вооружение представлено гаубицами М777, также присутствуют реактивные системы залпового огня HIMARS", - сказал российский военнослужащий.

По его словам, российские артиллерийские системы имеют преимущество перед западными образцами вооружения. "У нас преимущество в плане даже мощности снарядов, надежность ствола, у них недостатков хватает, это все электроника. У нас механика. Сломалось - пошел, поменял", - пояснил боец. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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