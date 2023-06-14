Минобороны сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в районе Белогоровки и Марьинки

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев рассказал, что экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" ударил по украинским военным, принадлежащим 110-й отдельной механизированной бригаде

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Юг" уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Белогоровка и Марьинка в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаку противника в районе Марьинки. Также была сорвана ротация батальона 10-й горной штурмовой бригады ВСУ на лисичанском направлении. Артиллерией группировки уничтожены склады боеприпасов в районе населенных пунктов Белогоровка и Марьинка", - сказал Астафьев.

По его словам, также экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес удар по скоплению живой силы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.