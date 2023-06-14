В ЛНР рассказали об обстреле ВСУ позиций сослуживцев из-за конфликта с ротацией

Инцидент произошел в районе Серебрянского лесничества, отметил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов позиции своих сослуживцев, дислоцирующихся в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, из-за конфликта, возникшего на почве ротации. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе Серебрянского лесничества с позиций 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины выявлен минометный обстрел по украинским позициям, на которых дислоцировались свежие силы", - сказал он.

Марочко отметил, что обстрел из минометов калибра 120 мм "был преднамеренным" и производился "из-за конфликта, связанного с ротационными мероприятиями".