Минобороны РФ подписало контракты с 10 добровольческими формированиями

Документ определяет деятельность этих подразделений в зоне специальной военной операции

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Представители 10 добровольческих формирований подписали с Минобороны РФ контракты, определяющие деятельность этих подразделений в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.

"Сегодня в рамках реализации [инициативы] руководства страны о повышении роли добровольческих формирований в ходе специальной военной операции был заключен контракт с 10 добровольческими формированиями. Личным составом добровольческих формирований решение о повышении их статуса, в первую очередь предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим, было принято с большим одобрением", - заявил представитель Минобороны генерал-лейтенанта Владимир Алексеев, слова которого приводит ведомство.

В Минобороны уточнили, что контракты, определяющие правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения СВО, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали Алексеев и 10 командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса.

"Мы с радостью подписали контракт с Министерством обороны. Моя бригада сейчас стоит на передовых линиях и ни разу не отходила с них. Вот эта весть, о подписании контракта, будет воспринята нашими бойцами с большим воодушевлением. Многим бойцам, которые воевали и воюют, очень важно иметь льготы. Это и есть одна из забот нашего государства об участниках специальной военной операции", - цитирует Минобороны представителя добровольческой бригады "Терек" с позывным Амиго.

Ранее сообщалось, что в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск, министром обороны РФ подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.