Источник сообщил о подготовке ВСУ провокаций на херсонском направлении

По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие закупили 700 комплектов формы ВС РФ

ГЕНИЧЕСК, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) закупили 700 комплектов формы силовых структур России и, предположительно, готовят провокации на херсонском направлении, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"ВСУ через подставные фирмы закуплена форма силовых структур России. По имеющейся информации, на херсонском направлении около 700 комплектов. По всей видимости, скоро стоит ожидать провокации, направленные против российских военных", - сказал он.

Он отметил, что Киев может снять фейковые видеоролики об уничтожении подразделения российских войск или взятии в плен большого количества российских военных, а также может спродюсировать якобы расстрел российскими военными мирных жителей или организовать теракты ССО ВСУ в российской форме.

Представитель добавил, что придумать можно массу вариантов постановочных сюжетов, "но главное здесь облить грязью противника, посеять панику и недоверие среди населения".

В новость внесена правка (9:11 мск) — передается с изменением источника информации, верно - представитель экстренных служб Херсонской области.