Орловские военнослужащие поблагодарили Путина за доставленные в зону СВО открытки

Губернатор Андрей Клычков отметил, что помощь и поддержка военнослужащим очень нужна

ТАСС, 14 июня. Военнослужащие Росгвардии по Орловской области, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с благодарностью за слова поддержки, написанные им на открытках с рисунками детей из региона. Об этом в среду сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

На встрече с Путиным 8 июня Клычков рассказал об отправке писем от детей и ветеранов в зону боевых действий и отметил, что из детских рисунков были сделаны открытки. Губернатор попросил главу государства написать слова поддержки военнослужащим и обязался передать их в зону проведения СВО. Путин написал несколько слов и расписался на одной из открыток.

"Товарищ Верховный главнокомандующий! Андрей Евгеньевич Клычков передал подписанные вами открытки. Владимир Владимирович, спасибо за теплые слова и поддержку! Сегодня мы выполняем все поставленные задачи специальной военной операции", - сказал один из военнослужащих в видеообращении, которое опубликовал Клычков.

Губернатор отметил, что открытки переданы в несколько подразделений, и подчеркнул, что помощь и поддержка военнослужащим очень нужна. "Действительно, сейчас армия уже неотделима от своего тыла - народа России, который использует любые возможности для обеспечения военнослужащих всем необходимым", - добавил он.