На ПМЭФ-2023 представили комплекс противодействия малым беспилотникам

По данным компании АО "Технологии радиоконтроля", он может засечь беспилотник, в том числе летящий в режиме радиомолчания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Комплекс противодействия малогабаритным беспилотным летательным аппаратам представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС с места событий.

Согласно материалам компании АО "Технологии радиоконтроля", разработка позволит защитить объекты от несанкционированного доступа малогабаритных беспилотных летательных аппаратов на контролируемый периметр. "Потенциальные объекты защиты: производственные предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса, горнодобывающий сектор, объекты критической инфраструктуры и иные объекты", - говорится в материалах.

Комплекс состоит из обнаружителя радиосигналов, радиолокатора, пеленгатора, модуля радиоэлектронного воздействия, места оператора и дополнительного оборудования. Он может засечь беспилотник, в том числе летящий в режиме радиомолчания. "При эксплуатации собственных малогабаритных беспилотных воздушных судов предусмотрен режим "свой-чужой", - говорится в материалах.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.