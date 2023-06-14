Пушилин заявил, что продвижение на авдеевском направлении идет медленнее, чем хотелось бы

Врио главы ДНР отметил позиционные улучшения с юго-западной и с северной стороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Продвижение российских сил на авдеевском направлении есть, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС.

"Авдеевское направление - это следующая горячая точка на карте Донбасса. Продолжаем мы также продвигаться, не так быстро, как нам хотелось бы, но, опять же, видим позиционные улучшения на ряде направлений. Как с юго-западной, так и с северной стороны", - сказал он.

Ранее Пушилин сообщал, что ситуация в Артемовске (украинское название - Бахмут) сложная, но контролируемая, обстановка на флангах стабилизируется, а ситуация на южнодонецком и марьинском направлениях контролируема.