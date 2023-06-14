14 июня, 10:43
Военная операция на Украине

Российский командир сообщил, что ВСУ пошли на прорыв под Каменским

Украинские военнослужащие были отброшены с большими потерями, рассказал командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в село Каменское в Запорожской области, но с большими потерями были отброшены. Об этом в среду сообщил ТАСС командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али.

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"В среду была попытка прорыва ВСУ на окраине села Каменское Васильевского района Запорожской области",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате был подбит один танк противника, а взвод пехоты был отброшен.

"В результате боя наши бойцы подбили один танк украинских боевиков, а взвод пехоты был отброшен с большими потерями", - сказал военнослужащий. 

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