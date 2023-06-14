МО РФ сообщило о нанесении ударов по резервам ВСУ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ поразили ударами высокоточного оружия с моря и воздуха сосредоточение резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, склады вооружения и иностранной военной техники. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута", - сказал он.