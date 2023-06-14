МО РФ сообщило об уничтожении в районе Запорожья станции обнаружения воздушных целей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе Запорожья, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - уточнил он.

Всего, по словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.