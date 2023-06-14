МО РФ сообщило об отражении атаки двух мотопехотных рот ВСУ на Времевском выступе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Группировка российских войск "Восток" отразила атаки двух мотопехотных рот Вооруженных сил Украины (ВСУ) на времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 боевых бронированных машин. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин противника", - сказал Конашенков.

По его словам, в районе населенного пункта Пречистовка (ДНР) успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Потери противника составили пять танков и пять боевых бронированных машин. "В районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики, Левадное Запорожской области и совхоза "Октябрь" подразделениями российских войск подбито пять танков противника", - добавил Конашенков.