14 июня, 11:23,
обновлено 14 июня, 11:33

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки на херсонском направлении до 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" противника. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 9 автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказал он. 

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