МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские войска ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа", - заявил Конашенков.

По его словам, авиация и артиллерия группировки "Центр" поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. "За сутки потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - добавил Конашенков.