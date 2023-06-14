МО РФ сообщило о пресечении действий трех ДРГ на купянском направлении

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины на купянском направлении, потери противника здесь составили до 30 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Артемовка Харьковской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства", - сказал он.