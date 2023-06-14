14 июня, 11:29

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях

ВСУ потеряли за сутки более 800 человек и 20 танков на южнодонецком направлениях - МО РФ. 

© Информационное агентство ТАСС
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