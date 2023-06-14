КТРВ представит на Военно-морском салоне в Петербурге новую универсальную торпеду УМТ

Мероприятие пройдет с 21 по 25 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) представит новую универсальную малогабаритную торпеду УМТ, которую можно применять с вертолетов, самолетов и дронов, на XI Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщили в организации.

"Для оснащения военных кораблей и подводных лодок предприятия КТРВ разработали ряд универсальных самонаводящихся торпед. В экспозиции будет присутствовать новинка - универсальная малогабаритная торпеда УМТ, которая может применяться с вертолетов, самолетов и беспилотников. Также можно будет увидеть глубоководную торпеду УГСТ, электрические торпеды ЭТ-1Э и ТЭ-2, а также малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-Э/НК" с антиторпедой", - говорится в сообщении корпорации.

Также на стенде корпорации будет представлена линейка авиационных средств поражения, которая включает в себя противокорабельные ракеты Х-31АД и Х-35УЭ, ракеты класса "воздух - поверхность" Х-59МК и Х-59М2Э, которой оснащается комплекс ракетного оружия "Овод-МЭ". "Посетители выставки также увидят многоцелевую ракету модульного типа Х-38МЛЭ с лазерной головкой самонаведения", - подчеркнул в корпорации.

Кроме того, КТРВ представит береговые ракетные комплексы "Бастион" с противокорабельными крылатыми ракетами "Яхонт" и "Бал-Э" с Х-35УЭ. "Гостям морского салона будет показан транспортно-пусковой контейнер с ракетой Х-35УЭ из состава берегового ракетного комплекса "Бал-Э" и корабельного ракетного комплекса "Уран-Э", - добавили в организации.

На стенде также будут показаны средства защиты акваторий портов и военно-морских баз - морская шельфовая мина МШМ, морские донные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, самоходный прибор гидроакустического противодействия МГ-74МЭ, самоходный подводный аппарат из состава интегрированной системы поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ-Э".

МВМС-2023 пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.