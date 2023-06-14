Песков заявил об отсутствии планов менять статус СВО

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что одной из главнейших целей операции является защита права на жизнь людей Донбасса

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Статус специальной военной операции менять не планируется, она продолжается, подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, спецоперация идет, это остается СВО, и она продолжается", - ответил представитель Кремля на вопрос, не планируется ли изменений статуса операции.

Он добавил при этом: "Это в том числе и правозащитная спецоперация. Действительно, с самого начала мы говорили о том, что одной из главнейших целей операции является защита прав, права на жизнь людей Донбасса".​​​​​​