Госдума разрешила судимым и ограниченно годным служить в ВС РФ по контракту

Законопроект также вводит новые сроки предельного возраста пребывания на военной службе для мужчин, заключивших контракты с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в условиях военного времени

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ.

Документ был внесен на рассмотрение палаты главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым в мае. Инициатива предлагает прописать в законе "О воинской обязанности и военной службе", что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость (за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления), и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено. Особенности заключения таких контрактов определит Минобороны РФ. Кроме того, согласно документу, контракты с ВС РФ смогут заключать граждане, признанные ограниченно годными к военной службе.

Инициатива также вводит новые сроки предельного возраста пребывания на военной службе для мужчин, заключивших контракты с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в условиях военного времени. Так, для имеющих воинские звания высших офицеров, в том числе генерал-полковников и адмиралов, предельный возраст составит 70 лет, для имеющих иные воинские звания - 65 лет.

Согласно документу граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, обязаны состоять на воинском учете. Кроме того, законопроект предусматривает, что на осужденных граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракты с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время, не распространяется ряд оснований для увольнения с военной службы. В том числе речь идет о случаях, когда в отношении мобилизованного вступил в законную силу приговор о лишении свободы за умышленное преступление.

Документ также предлагает дополнить Уголовно-исполнительный кодекс РФ новой нормой, которая уточняет порядок освобождения от наказания и погашение судимости граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

"Этот закон, мы полагаем, будет распространяться в том числе на тех, кто совершил воинские преступления", - отметил в ходе пленарного заседания Картаполов. Он подчеркнул, что "нельзя сразу списывать преступников в отработанный материал". "Даже люди, совершившие преступления, отступившиеся, ведь они не перестают быть гражданами РФ. У них остается конституционное право защищать страну, в которой они родились и выросли", - добавил депутат.