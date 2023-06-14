Пушилин: полноценно разминировать Артемовск пока не получится из-за постоянных обстрелов

Врио главы ДНР отметил, что штабы по оказанию помощи освобожденным территориям ведут подготовительную работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Осуществление полноценного разминирования Артемовска пока невозможно из-за постоянных обстрелов противника, сообщил в среду ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Артемовск постоянно под обстрелами, поэтому даже проводить полноценное разминирование пока не представляется возможным. Тем не менее, там постоянно находятся штабы по оказанию помощи освобожденным территориям. Они ведут подготовительную работу для того, чтобы как только противник будет отодвинут, начать полноценную работу", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.