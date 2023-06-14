Пушилин сообщил о постоянных боях в нескольких селах на южнодонецком направлении

Врио главы ДНР отметил, что противник пока свои усилия не снижает и предпринимает попытки выбить с позиций российских бойцов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Несколько сел на южнодонецком направлении в Донецкой Народной Республике находятся в серой зоне, там идут постоянные бои, сообщил в среду ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Самая сложная ситуация - на южнодонецком направлении. Противник действительно заходил на наши позиции с учетом тех сил, которые бросал, но ситуация постоянно меняется. Ряд сел, небольших поселков, полностью разрушенных, находятся практически в серой зоне. Это условно, потому там постоянно идут боевые действия", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Пушилина, противник пока свои усилия не снижает и предпринимает попытки выбить с позиций российских бойцов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, в том числе в Запорожской области. По оценке военного ведомства, ВСУ только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, в это число не входят потери от российских ударов в глубине украинской территории. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Киев не добился успеха ни на одном направлении.