Путин назвал решительные действия личного состава бригад в ходе СВО образцом храбрости

Президент поздравил командование и личный состав 165-й артиллерийской бригады и 59-й Сивашской краснознаменной бригады управления по случаю присвоения им почетного наименования "гвардейская"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 165-й артиллерийской бригады и 59-й Сивашской краснознаменной бригады управления по случаю присвоения им почетного наименования "гвардейская". Телеграммы опубликованы на сайте Кремля в среду.

"Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлении главы государства.

Президент также отметил, что присвоение бригадам наименования "гвардейская" является признанием особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России.

"Убежден, что вы - воины-гвардейцы - будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - заключил Путин, пожелав командованию и личному составу обеих бригад крепкого здоровья и успехов.