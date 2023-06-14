14 июня, 14:56
Военная операция на Украине

Путин назвал решительные действия личного состава бригад в ходе СВО образцом храбрости

Президент поздравил командование и личный состав 165-й артиллерийской бригады и 59-й Сивашской краснознаменной бригады управления по случаю присвоения им почетного наименования "гвардейская"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 165-й артиллерийской бригады и 59-й Сивашской краснознаменной бригады управления по случаю присвоения им почетного наименования "гвардейская". Телеграммы опубликованы на сайте Кремля в среду.

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"Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлении главы государства.

Президент также отметил, что присвоение бригадам наименования "гвардейская" является признанием особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России.

"Убежден, что вы - воины-гвардейцы - будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - заключил Путин, пожелав командованию и личному составу обеих бригад крепкого здоровья и успехов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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