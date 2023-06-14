В Тамбовской области планируют открыть порядка трех точек сборки БПЛА

Речь идет о Тамбове, Котовске и Мичуринске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Точки сбора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируют открыть в городах Тамбовской области - в Тамбове, Котовске и Мичуринске. Об этом сказал ТАСС глава Тамбовской области Максим Егоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы сейчас ведем большую работу и, возможно, у нас будет несколько точек по сборке беспилотных летательных аппаратов. <…> Мы посмотрим, где это возможно, я думаю, что это будет Тамбов, возможно, Котовск, Мичуринск", - сказал Егоров.

Егоров сообщил, что предприниматели региона выступили с инициативой собирать БПЛА, первая партия была отправлена в зону проведения специальной военной операции. Проводятся испытания программ, которые разработали специалисты тамбовских университетов, позволяющие беспилотникам обходить средства радиоэлектронной борьбы. "Надеюсь, что Тамбовская область войдет в национальный проект по беспилотным летательным аппаратам, который был инициирован президентом, поддержан министерством промышленности и торговли", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.