Силы ПВО Сирии сбили одну из четырех авиабомб в ходе атаки Израиля на Дамаск

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, жертв и пострадавших нет

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили одну авиабомбу при помощи российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" в ходе атаки израильских военно-воздушных сил на окрестности Дамаска 14 июня. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"14 июня в 01:06 два тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаск. Дежурными силами ПВО Вооруженных сил САР из комплексов "Бук-М2Э" российского производства одна авиабомба была сбита", - говорится в сообщении.

По словам Гуринова, в результате израильского авиаудара повреждено два складских помещения, жертв и пострадавших нет.