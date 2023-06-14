14 июня, 19:24
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил об успехах чеченских бойцов на марьинском направлении

Глава республики также сообщил, что принимаются исчерпывающие меры по защите приграничных территорий в Белгородской области

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Чеченские бойцы активно теснят противника на марьинском направлении. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания с участием депутата Госдумы Адама Делимханова.

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"На данный момент у нас уже имеются заметные успехи в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Наши бойцы активно давят противника в марьинском направлении. Принимаются исчерпывающие меры по защите приграничных территорий в Белгородской области. И это несмотря на то, что некоторых из нас украинская пропаганда активно пытается "похоронить", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что с удивлением наблюдает как украинские СМИ продолжают нагло врать о ликвидации Делимханова.

"Мне откровенно смешно за этим наблюдать. И я ответственно заявляю, что Герой России Адам Султанович [Делимханов] весьма оперативно вернулся с того света, лично убедившись, что там ждут только укрофашистов. Этим и объясняется, что я временно не мог с ним связаться. Ну, или можете считать это откровенным издевательством над украинскими средствами массовой дезинформации", - отметил Кадыров. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняВоенная операция на Украине
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