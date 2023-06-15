Минобороны показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ми-28Н в зоне СВО

Объекты противника были поражены при помощи управляемых ракет "Вихрь", добавили в ведомстве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минобороны опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ", - заявили в оборонном ведомстве. Объекты противника были поражены при помощи управляемых ракет "Вихрь".

В Минобороны РФ подчеркнули, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, а также по авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" (в кодификации НАТО - Havoc) разработан в конце 1980-х годов, выполнен по классической схеме с пятилопастным несущим и четырехлопастным рулевым винтом. Предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника и малоскоростных воздушных целей.

Серийно производится с 2006 года на заводе ПАО "Роствертол". Принят на вооружение ВВС России в 2009 году. С марта 2016 года Ми-28Н активно участвовали в военной операции ВС РФ в Сирии.