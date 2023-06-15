Защищенный от РЭБ дрон "Патриот К40ТЛ" пройдет испытания в силовых ведомствах

Беспилотник был представлен на стенде Башкирии в рамках ПМЭФ-2023

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат "Патриот К40ТЛ", способный противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, на следующей неделе пройдет испытания в силовых ведомствах. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-производителя программного обеспечения "Астраком" (торговая марка "Патриот") в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Беспилотник был представлен на стенде Башкирии в рамках ПМЭФ-2023. Он оснащен тепловизором, камерой и дальномером. Дрон может летать на высоте до двух километров. Дальность связи составляет 20 км.

"Опытные образцы, которые представлены на ПМЭФ, прошли испытания. На следующей неделе будут проводиться испытания в силовых ведомствах. Может быть, пойдут в заказ", - рассказал представитель разработчика ПО.

По его словам, прототипы беспилотников с иностранным программным обеспечением в настоящий момент находятся в зоне спецоперации. "Характеристики беспилотника полностью соответствуют потребностям людей, которые находятся за ленточкой, то есть тут решена проблема спуфинга, подмены координат, проблема с глушением дрона РЭБ системами. Мы провели более 10 испытаний с крупнейшими производителями российских систем радиоэлектронной борьбы, в настоящий момент дрон еще не был заглушен ни одной из систем", - пояснил представитель компании.

Изначально дрон был полностью иностранным. Затем было написано отечественное ПО как для пульта, так и для дрона, организовано производство в Башкирии. Как уточняет производитель программного обеспечения, при необходимости дрон может использовать все навигационные системы (ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou). Если же они заглушены, дрон может летать и без них. Для этого на беспилотник установлены четыре датчика LIDAR, которые строят собственную карту независимо от местности.