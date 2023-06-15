Сроки ремонта "Адмирала Григоровича" станут известны через 10 дней после осмотра

После ремонта корабль вернется в состав Средиземноморской эскадры ВМФ России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сроки ремонта фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" определят после его докового осмотра и дефектации. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Ориентировочная продолжительность ремонта фрегата "Адмирал Григорович" станет известна дней через 10 после завершения докового осмотра корабля", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

11 мая ТАСС сообщал, что фрегат "Адмирал Григорович" после вахты в Средиземном море прибыл в Балтийск, где в течение нескольких дней должен был пройти подготовку к постановке в плановый ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Отмечалось, что ремонт может продлиться до двух месяцев, после чего он вновь вернется в состав Средиземноморской эскадры ВМФ России.

Фрегат "Адмирал Григорович" проекта 11356 несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса на восемь ракет "Калибр-НК" или "Оникс" каждый. Кроме него в составе Черноморского флота еще два корабля этого проекта.