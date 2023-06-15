15 июня, 00:17

В Ростехе разработали комплекс противодействия FPV-дронам

Директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Андрей Сорокин отметил, что новые устройства могут подавлять беспилотники, которые работают в диапазоне 400 МГц

МОСКВА, 15 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершил разработку и готов к поставкам усовершенствованной версии устройства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Серп-ВС6". Об этом ТАСС заявили в холдинге.

"В линейке устройств "Серп-ВС" появилась новая модель "Серп-ВС6", которая может подавлять в том числе FPV-дроны (first-person view, "вид от первого лица" - прим. ТАСС), работающие в диапазоне 400 МГц", - сообщил Андрей Сорокин, директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" (разработчик и производитель комплексов "Серп", входит в "Росэлектронику").

Ранее в "Росэлектронике" на полигоне продемонстрировали работу устройства противодействия беспилотникам "Серп-ВС5". Комплекс способен подавлять дроны на расстоянии до 5 км, работает на 360 градусов в пяти частотных диапазонах от 900 МГц до 5,8 ГГц и позволяет глушить одновременно несколько каналов связи. Это обеспечивает защиту объектов от атак одновременно нескольких беспилотников, в том числе летящих с разных сторон. 

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