Военные группировки "Восток" отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные ликвидировали танки, бронемашины и живую силу противника

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, уничтожив танки, бронемашины и живую силу противника. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия", - сказал он.

По словам Чехова, мотострелковые подразделения группировки отразили атаки противника на направлениях Новоселки, Новодаровки, Левадного.