Группировка войск "Восток" отразила атаку ВСУ в районе совхоза "Октябрь" в ДНР

Артиллерия уничтожила гаубицу М777 в районе Тимировки, добавил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Военные группировки войск "Восток" отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе совхоза "Октябрь" в ДНР, российские дроны уничтожили танк и машину минирования противника. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Ночью отражена атака противника в районе совхоза "Октябрь", в ходе которой уничтожены танки, боевые бронированные машины и жива сила <…> С применением ударных дронов уничтожены танк и машина минирования ВСУ в районе южнее совхоза "Октябрь", - сказал он.

Чехов также отметил, что артиллерия группировки уничтожила гаубицу М777 в районе Тимировки, танк и живую силу противника в районе южнее Великой Новоселки.